JPNN.com - Olahraga - All Sport

Debut Timnas Putri Indonesia di SEA Games 2025, Hancur Lebur oleh Thailand

Jumat, 05 Desember 2025 – 03:03 WIB
Pemain Timnas Putri Indonesia, Felicia de Zeeuw saat berlaga melawan Thailand dalam SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Kamis (4/12). Foto: Facebook/ThaiWomansFootball

jpnn.com, CHONBURI - Timnas Putri Indonesia hancur lebur di tangan Thailand pada laga pembuka Grup A SEA Games 2025.

Berlaga di Stadion Chonburi, Kamis (4/12), skuad asuhan Akira Higashiyama itu kalah dengan skor 0-8.

Jala gawang Iris de Rouw bobol oleh hattrick Jiraporn Mongkoldee lewat tendangan penalti pada menit ke-50, 52, dan 59.

Adapun gol Thailand lainnya dicetak oleh bunuh diri Gea Yumanda di menit ke-8, Pattaranan Aupachai (21), Silawan Intamee (27), Saowalak Pengngam (44), serta Panita Phorat (55).

Hasil tersebut membuat langkah Timnas Putri Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya makin berat.

Pada laga berikut, Garuda Pertiwi dijadwalkan akan jumpa Singapura pada Minggu (7/12) mendatang.

Timnas Putri Indonesia diharapkan bisa meraih kemenangan untuk memastikan melangkah ke babak berikutnya mendampingi Thailand.

Pada ajang SEA Games 2025, Timnas Putri Indonesia diharapkan bisa meraih medali perunggu.

Timnas Putri Indonesia hancur lebur di tangan Thailand pada laga pembuka Grup A SEA Games 2025, Kamis (4/12)

