JPNN.com - Teknologi - Gadget

Debut Vivo X300 Ultra di Indonesia, Sasar Konten Kreator Profesional

Rabu, 06 Mei 2026 – 06:51 WIB
Vivo X300 Ultra hadir di Indonesia. Foto: vivo

jpnn.com, JAKARTA - Vivo akhirnya membawa varian tertinggi dari lini X Series ke pasar Indonesia, yaitu Vivo X300 Ultra.

Product Manager Vivo Indonesia Hadie Mandala menyebut langkah itu sebagai respons atas tren pembuatan konten yang kian berkembang.

Menurutnya, pengguna kini tak lagi sekadar merekam, tetapi juga menuntut hasil visual dengan kualitas setara produksi profesional.

Vivo X300 Ultra datang dengan pendekatan yang cukup agresif di sektor kamera.

Ponsel dibekali sistem ZEISS Triple Prime Lenses dengan tiga panjang fokus—14 mm, 35 mm, dan 85 mm—yang memberi fleksibilitas dalam pengambilan gambar.

Konfigurasi kameranya tak kalah mencolok: kamera utama 200MP, telefoto 200MP, serta ultra wide 50MP.

Kemampuan videografinya jadi sorotan utama. Perangkat mendukung perekaman Multi-Focal 4K 120 fps di seluruh lensa, memungkinkan perpindahan sudut tanpa penurunan kualitas.

Fitur perekaman 10-bit log juga disematkan untuk memberikan rentang dinamis lebih luas, membuka ruang color grading yang lebih presisi.

