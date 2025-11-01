Close Banner Apps JPNN.com
Deddy Corbuzier dan Sabrina di Ambang Perceraian, Netizen Penasaran Soal Ini

Sabtu, 01 November 2025 – 15:15 WIB
Deddy Corbuzier dan Sabrina di Ambang Perceraian, Netizen Penasaran Soal Ini
Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa. Foto: Instagram/sabrinachairunnisa_

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa tengah di ambang perceraian.

Kabar tersebut langsung jadi perbincangan netizen di media sosial. Banyak followers yang mengaku penasaran soal penyebab suami istri itu berpisah.

Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa telah memberi pernyataan resmi terkait keputusan cerai melalui akun di Instagram.

"Setelah perjalanan panjang yang penuh pertimbangan, kami berdua sepakat untuk menempuh jalan hidup masing-masing," ungkap Sabrina Chairunnisa dan Deddy Corbuzier, baru-baru ini.

"Bukan karena amarah, melainkan karena cinta, kejujuran, dan kedamaian," sambungnya.

Meski di ambang perceraian, Deddy Corbuzier dan Sabrina mengaku bersyukur atas kebersamaan yang sudah dilalui beberapa tahun terakhir.

Pasangan yang menikah pada 6 Juni 2022 itu memastikan bakal terus memberi dukungan satu sama lain.

"Kami bersyukur atas semua yang telah kami bagi, dan kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Karena kami percaya akhir hanyalah awal yang tenang dalam bentuk yang baru," jelasnya.



