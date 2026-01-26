Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Deddy Corbuzier & Flux Creative Universe Tanam Investasi kepada Para Founder Muda

Senin, 26 Januari 2026 – 16:40 WIB
Jadi masa depan industri kreatif Indonesia, Deddy Corbuzier & Flux Creative Universe tanam investasi kepada para founder muda. Foto dok. FCU

jpnn.com, JAKARTA - Wajah industri kreatif nasional makin bergairah di awal tahun 2026.

Hal itu terlihat melalui langkah strategis yang dilakukan Deddy Corbuzier bersama Flux Creative Universe (FCU) yang resmi memperluas investasinya pada talenta muda. 

Deddy Corbuzier bertemu langsung dengan 11 mitra muda yang kini berada di bawah ekosistem FCU untuk membawa bisnis mereka naik kelas.

Langkah itu diambil sejalan dengan menguatnya ekonomi digital RI. 

Dukungan Deddy Corbuzier sebagai investor utama FCU menjadi sinyal kuat bahwa talenta Gen Z kini menjadi tumpuan utama dalam memenangkan pasar digital yang semakin kompetitif.

"Semua orang punya peluang yang sama. Tinggal pinter-pinteran saja, adu kreatif, adu karakter. Kalau lebih pinter, lebih kreatif, dan karakternya lebih kuat, pasti dia akan di atas," tegas Deddy Corbuzier dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (26/1).

Keputusan FCU untuk fokus pada anak muda didukung oleh data yang valid.

Sepanjang 2025, sekitar 70–75 persen belanja iklan telah beralih ke platform digital.

Jadi masa depan industri kreatif Indonesia, Deddy Corbuzier & Flux Creative Universe tanam investasi kepada para founder muda.

