Deddy Mizwar Bagikan Rahasia Jaga Lambung Sehat Alami Bersama Nutriflakes

jpnn.com - Bertepatan dengan perayaan ulang tahun yang ke-4, Nutriflakes, minuman sereal sehat umbi garut yang diformulasikan khusus untuk bantu redakan, cegah, & atasi masalah asam lambung (Maag & GERD) secara resmi mengumumkan Deddy Mizwar sebagai Brand Ambassador (BA).

Aktor senior yang dikenal sebagai ikon obat sakit maag ini kini memilih solusi kesehatan alami dan herbal, sebuah langkah yang merefleksikan pesan utama kampanye Nutriflakes “Lambung Aman Hidup Nyaman”.

Acara peluncuran Brand Ambassador ini diselenggarakan di Mardin Fine Baklava Cafe, Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin (1/12).

Nutriflakes mengandung formula gastroprotektif yang memiliki kemampuan untuk melindungi mukosa lambung, hadir sebagai solusi lengkap bagi masalah kesehatan lambung khususnya, pencernaan umumnya, & untuk mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Terbuat dari bahan alami premium, yaitu umbi garut, daun kelor, psyllium husk, susu etawa, dan gula aren, Nutriflakes tidak hanya meredakan gejala serta memberikan solusi sementara, tetapi juga menjadi teman di segala kondisi.

"Nutriflakes adalah produk yang tidak hanya menjadi solusi saat kita sakit saja, tetapi menjadi teman untuk hidup lebih sehat di segala kondisi, didukung dengan kepraktisan, rasanya yang enak, & bisa dikonsumsi oleh usia 2 tahun ke atas," ujar Pery Oktriansah, Brand Manager Nutriflakes.

Pery Oktriansah juga menjelaskan bahwa Nutriflakes dilahirkan dari kebaikan alam untuk kebaikan negeri yang bahan alaminya berasal dari tangan petani-petani terbaik lokal.

Hal ini selaras dengan visi Nutriflakes yang ingin mengangkat dan mengutamakan ketahanan pangan lokal.