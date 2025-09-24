Deddy PDIP Dukung Mahfud Masuk Komite Reformasi Kepolisian

Rabu, 24 September 2025 – 16:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mendukung langkah eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md untuk bergabung Komite Reformasi Kepolisian.

"Bagus, dong," kata Deddy menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

Legislator Komisi II DPR RI itu menilai Mahfud terkenal jujur dan bersih, sehingga wajar masuk dalam Komite Reformasi Kepolisian.

"Orangnya lurus dan bersih. Saya kira wajar saja," kata Deddy.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan eks Menko Polhukam Mahfud Md sudah menyatakan kesediaan masuk Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk pemerintah pusat.

"Alhamdulillah beliau (Mahfud, red) menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung," kata Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengaku belum bisa membeberkan posisi Mahfud di Komite Reformasi Kepolisian.

"Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua," ujar Pras sapaan Prasetyo.