Deddy PDIP Peringatkan Adik Prabowo: Jangan Bikin Pernyataan yang Memengaruhi Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 – 20:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengatakan orang lingkaran Presiden RI Prabowo Subianto seharusnya tidak membuat pernyataan yang bikin perekonomian nasional terganggu.

Hal demikian dikatakan Deddy menyikapi ucapan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo yang menyebut ada upaya kudeta terhadap Prabowo.

"Catatan saya, sebaiknya jangan buat pernyataan yang akan memengaruhi kinerja ekonomi kita," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (10/4).

Legislator fraksi Komisi II DPR RI ith menuturkan isu kudeta terhadap Prabowo sebenarnya berdampak terhadap keputusan investasi para pengusaha dalam dan luar negeri.

"Kalau pemerintahan dianggap rentan dan negara tidak aman, siapa yang mau investasi," ungkap Deddy.

Legislator Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) itu mengatakan posisi pemerintahan Prabowo saat ini sangat kuat.

Prabowo, kata Deddy, memiliki dukungan parlemen yang kuat dan diterima banyak rakyat berdasarkan berbagai lembaga survei.

"Militer mendukung, tidak ada gerakan politik yang membahayakan," lanjutnya.