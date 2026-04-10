Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Deddy PDIP Peringatkan Adik Prabowo: Jangan Bikin Pernyataan yang Memengaruhi Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 – 20:21 WIB
Deddy PDIP Peringatkan Adik Prabowo: Jangan Bikin Pernyataan yang Memengaruhi Ekonomi - JPNN.COM
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengatakan orang lingkaran Presiden RI Prabowo Subianto seharusnya tidak membuat pernyataan yang bikin perekonomian nasional terganggu.

Hal demikian dikatakan Deddy menyikapi ucapan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo yang menyebut ada upaya kudeta terhadap Prabowo. 

"Catatan saya, sebaiknya jangan buat pernyataan yang akan memengaruhi kinerja ekonomi kita," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (10/4).

Legislator fraksi Komisi II DPR RI ith menuturkan isu kudeta terhadap Prabowo sebenarnya berdampak terhadap keputusan investasi para pengusaha dalam dan luar negeri. 

"Kalau pemerintahan dianggap rentan dan negara tidak aman, siapa yang mau investasi," ungkap Deddy.

Legislator Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) itu mengatakan posisi pemerintahan Prabowo saat ini sangat kuat.

Prabowo, kata Deddy, memiliki dukungan parlemen yang kuat dan diterima banyak rakyat berdasarkan berbagai lembaga survei.

"Militer mendukung, tidak ada gerakan politik yang membahayakan," lanjutnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengatakan posisi pemerintahan Prabowo saat ini sangat kuat dengan dukungan politik dan militer.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hashim Djojohadikusumo  adik prabowo  Deddy Sitorus  PDIP  Kudeta  Prabowo 
BERITA HASHIM DJOJOHADIKUSUMO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp