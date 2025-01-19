Dede Sunandar Blak-blakan Soal Masalah Rumah Tangga dengan Karen Hertatum

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Dede Sunandar dan Karen Hertatum dikabarkan tengah berada di ambang perceraian.

Suami istri itu diterpa gosip adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta dugaan perselingkuhan.

Terkait gosip tersebut, Dede Sunandar akhirnya memberi tanggapan. Dia pun membenarkan sempat melakukan KDRT terhadap Karen Hertatum.

“Yang KDRT, sudah lama banget, diungkit lagi, mungkin ada rasa sakit hati," kata Dede Sunandar dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Selain itu, pelawak berusia 35 tahun tersebut juga mengakui pernah berselingkuh dari Rere, sapaan istrinya.

Menurut Dede Sunandar, momen tersebut terjadi beberapa tahun lalu.

"Aku selingkuh karena memang aku lagi lupa mungkin, lagi di atas, anginnya gede, kelupaan, khilaf," ucapnya.

Dede Sunandar mengatakan bahwa masalah tersebut sebenarnya sudah diselesaikan bersama pihak keluarga.