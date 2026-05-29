Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dedi Kusnandar Ungkap Masa-Masa Sulit Sebelum Jadi Bagian Sejarah Persib

Jumat, 29 Mei 2026 – 10:06 WIB
Dedi Kusnandar Ungkap Masa-Masa Sulit Sebelum Jadi Bagian Sejarah Persib - JPNN.COM
Gelandang senior Persib Bandung Dedi Kusnandar (mengangkat trofi). Foto: Persib.

jpnn.com - Tiga gelar beruntun yang diraih Persib Bandung ternyata menyimpan cerita emosional dari Dedi Kusnandar.

Pemain yang akrab disapa Dado itu mengaku masih sulit percaya dengan pencapaian yang kini dia genggam.

Bagi Dedi, momen tersebut terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan setelah bertahun-tahun menanti.

Baca Juga:

Sejak bergabung pada 2015, perjalanan Dedi Kusnandar di Persib tidak selalu mulus.

Dia sempat melewati berbagai fase sulit, termasuk tidak menjadi bagian dari skuad juara era 2014, hingga harus memulai lagi dari nol untuk membangun kariernya di Bandung.

Namun di balik semua proses itu, Dado justru mendapatkan pengalaman pertama mengangkat trofi bersama Persib pada Piala Presiden 2015, yang menjadi titik awal kisah panjangnya bersama klub.

Baca Juga:

Kini, setelah lebih dari satu dekade, geladang berusia 35 tahun itu tak bisa menyembunyikan rasa haru atas pencapaian yang diraih bersama tim kebanggaan Bobotoh tersebut.

"Rasanya benar-benar campur aduk, sangat emosional dan sulit diungkapkan dengan kata-kata," ujarnya.

Tiga gelar beruntun yang diraih Persib Bandung ternyata menyimpan cerita emosional dari Dedi Kusnandar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Dedi Kusnandar  Persib Bandung  Persib juara  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp