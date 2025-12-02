Dedi Mulyadi Ajak Warga Jabar Ikut Bantu Korban Bencana di Sumatra

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar segera menyalurkan bantuan logistik bagi para korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dedi mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkoordinasikan bantuan-bantuan yang akan dikirimkan ke wilayah-wilayah terdampak di tiga provinsi tersebut.

"Dalam minggu ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mendistribusikan berbagai bantuan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang hari ini mendapat musibah bencana," kata Dedi di Bandung, Selasa (2/12/2025).

Pihaknya juga menghimbau pada seluruh warga Jawa Barat untuk turut berkontribusi memberikan bantuan musibah yang menyebabkan 300 warga lebih meninggal dunia tersebut.

Menurutnya, penderitaan warga Sumatra dirasakan pula oleh seluruh warga Jabar.

“Untuk seluruh warga Jawa Barat di mana pun berada, musibah yang dialami oleh saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh adalah derita yang kita alami juga. Kita adalah saudara satu tubuh satu jiwa. Mari bergandengkan tangan bersama-sama meringankan beban mereka dengan turut serta membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang terstimpa bencana secara bersama-sama,” ujarnya.

Dedi juga meminta para kepala desa, para camat, para bupati, dan wali kota di Jabar untuk menginisiasi berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan mengoordinasikannya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Mari kita bersatu padu bergandengan tangan meringankan beban sesama,” tuturnya.