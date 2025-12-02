Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Dedi Mulyadi Akan ke Sumbar Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam

Selasa, 02 Desember 2025 – 18:30 WIB
Dedi Mulyadi Akan ke Sumbar Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama rombongan dari Pemerintah Provinsi Jabar dan unsur terkait akan berangkat ke Sumatera Barat, Kamis (4/12), untuk menyerahkan bantuan kepada korban terdampak bencana alam.

Dedi tidak hanya menyerahkan bantuan kepada warga Sumatra, tetapi juga dari Jabar yang ikut terdampak bencana alam.

“Hari Kamis saya akan berangkat ke Sumatera Barat langsung. Jadi, saya charter pesawat Susi Air untuk mengangkut barang,” kata KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (2/12).

Dia menambahkan bahwa bantuan nantinya akan dibeli langung di wilayah Kota Padang, kemudian disalurkan ke beberapa titik yang membutuhkan. Hal tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada para korban yang terdampak. 

"Kan tadinya mau dari Pidie, Aceh, atau dari Sumatera Utara, tetapi pertimbangannya barangnya di sana sudah tidak terlalu banyak dan harganya mahal sehingga nanti kami putuskan akan belanjanya di Sumatera Barat, di Padang," tuturnya.

Soal penggunaan pesawat Susi Air untuk transportasi, Dedi mengatakan bahwa hal tersebut dipilih untuk konektivitas dan juga membawa beberapa barang yang akan diberikan langsung kepada wilayah yang sulit dijangkau lewat darat. 

“Dua pesawat Susi Air sudah saya charter. Jadi, nanti pesawat Susi Air itu akan mengantarkan barang-barang yang berasal dari bantuan teman-teman saya dan teman-teman di Jawa Barat untuk dikirimkan ke daerah-daerah yang susah dijangkau dan bahkan belum bisa dijangkau," jelasnya. 

Bantuan yang akan diberikan ini tidak sepenuhnya berasal dari uangnya pribadi, melainka pihak swasta juga BUMD milik Pemprov Jabar. Dedi mengungkapkan bahwa total sampai saat ini yang sudah terkumpul sekitar Rp 7 miliar. 

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan berangkat ke Sumbar untuk menyerahkan langsung bantuan bagi korban bencana alam.

TAGS   Dedi Mulyadi  Bencana Alam  korban bencana  bantuan 
