Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dedi Mulyadi Bakal Temui MenPAN-RB Bahas Gaji Honorer

Jumat, 24 April 2026 – 23:00 WIB
Dedi Mulyadi Bakal Temui MenPAN-RB Bahas Gaji Honorer - JPNN.COM
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Foto: ANTARA/HO-Fraksi Golkar DPR

jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Pertemuan itu dilakukan untuk mencari celah hukum mencairkan gaji 3.823 tenaga honorer yang terhambat regulasi pemerintah pusat.

Langkah jemput bola itu dilakukan menyusul nasib ribuan guru dan tenaga administratif di Jawa Barat yang belum menerima upah periode Maret dan April 2026, meski Pemprov Jabar menegaskan anggaran untuk pembayaran tersebut sebenarnya telah tersedia.

"Uangnya ada, sudah teralokasikan, tetapi, kan, ada edaran menteri PANRB yang menyatakan kami tidak boleh membayarkan gaji pegawai honorer. Nanti kalau dibayarkan ada penyimpangan keuangan," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Jabar, Jumat (24/4).

Persoalan itu berakar dari aturan yang melarang pemerintah daerah mempekerjakan tenaga honorer setelah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal tersebut memicu kebuntuan, karena di sisi lain sekolah di lapangan masih sangat bergantung pada tenaga non-ASN tersebut.

Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM itu mengatakan bahwa peran guru honorer, petugas tata usaha hingga tenaga kebersihan, masih menjadi tulang punggung operasional pendidikan di daerah.

"Tenaga guru honorer, termasuk pegawai yang bekerja di bagian administrasi dan tata usaha serta tenaga kebersihan, masih sangat dibutuhkan," katanya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, tercatat 3.823 tenaga honorer guru dan administratif yang saat ini terdampak oleh aturan tersebut.

Melalui pertemuan dengan Menteri Rini, Dedi mengharapkan ada solusi teknis atau diskresi agar hak para pekerja pendidikan tersebut bisa segera dibayarkan tanpa risiko pelanggaran administratif. (antara/jpnn)

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bakal menemui MenPAN-RB Rini Widyantini membahas gaji honorer.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   honorer  gaji honorer  Dedi Mulyadi  Menpan Rb  Jabar 
BERITA HONORER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp