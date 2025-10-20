Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dedi Mulyadi Bicara Setahun Prabowo–Gibran, Singgung Kepemimpinan Kolektif

Senin, 20 Oktober 2025 – 15:32 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com, BANDUNG -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka genap satu tahun pada Senin (20/10/2025).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun ikut memberikan responsnya atas kinerja kepemimpinan kedua tokoh tersebut dalam setahun ini.

Dedi mengatakan pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota di Jawa Barat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Sehingga, seluruh keberhasilan yang ada saat ini, ada dampak dari kebijakan presiden dan wakil presiden.

“Kami ini bekerja, keberhasilan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, keberhasilan Gubernur dalam memimpin, itu punya impact terhadap kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden,” kata Dedi di Gedung Sate.

Dedi menegaskan, tidak ada keberhasilan yang dihasilkan Pemprov Jabar, tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Begitu pun pemerintah pusat, keberhasilan yang didapatkan ada impact dari pemerintah provinsi.

"Jadi, kerja kami ini sebenarnya, jadi keberhasilan nasional itu di dalamnya adalah keberhasilan kepemimpinan secara kolektif, ya," ujarnya.

