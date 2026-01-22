Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dedi Mulyadi Bongkar 9 BUMN Ini Utang Rp3,7 Triliun ke Bank BJB

Kamis, 22 Januari 2026 – 17:51 WIB
Dedi Mulyadi Bongkar 9 BUMN Ini Utang Rp3,7 Triliun ke Bank BJB - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat blak-blakan mengungkapkan persoalan yang selama ini membebani salah satu aset keuangan terbesar daerah, Bank Jabar Banten (BJB).

Dedi memaparkan, daftar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hingga kini masih menunggak kewajiban pinjaman dengan nilai fantastis.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar urusan perbankan, tetapi sudah berdampak langsung pada aktivitas ekonomi di Jawa Barat.

Baca Juga:

"Kalau (BUMN) yang jadi beban bagi Jawa Barat itu BUMN yang sudah pinjam duit belum bayar," kata Dedi dalam diskusi di Kota Bandung, Kamis (22/1).

Dia kemudian membeberkan satu per satu BUMN yang tercatat memiliki utang ke BJB. Angkanya bervariasi, namun jika dijumlahkan hampir Rp3,7 triliun.

PT Barata Indonesia tercatat memiliki utang lebih dari Rp89 miliar, disusul PT Perikanan Indonesia sebesar Rp96 miliar dan PT Papros lebih dari Rp98 miliar.

Baca Juga:

Beban semakin besar dengan utang PT Rajawali Nusindo yang mencapai lebih dari Rp403 miliar. PT Kimia Farma bahkan memiliki kewajiban hingga Rp950 miliar.

Selain itu, Waskita Karya tercatat berutang sekitar Rp91 miliar, PT Wijaya Karya sebesar Rp278 miliar, ditambah Rp511 miliar. Sementara proyek PT PP Semarang–Demak tercatat memiliki utang Rp239 miliar.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membongkar sembilan BUMN yang menunggak utang peminjaman ke Bank BJB. Berikut daftarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank BJB  BUMN  Badan Usaha Milik Negara  Dedi Mulyadi  Gubernur Jawa Barat 
BERITA BANK BJB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp