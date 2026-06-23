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JPNN.com - Nasional - Hukum

Dedi Mulyadi Gelar Sayembara Tangkap DPO Taufik Hidayat, Siapkan Uang Rp250 Juta

Selasa, 23 Juni 2026 – 12:44 WIB
Dedi Mulyadi Gelar Sayembara Tangkap DPO Taufik Hidayat, Siapkan Uang Rp250 Juta - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggelar sayembara terbuka dengan hadiah uang senilai Rp250 juta bagi siapa saja yang berhasil menemukan atau memberikan informasi keberadaan TH alias Taufik Hidayat (30 tahun), pelaku penganiayaan sadis dan penyekapan kekasihnya, YTR di Kabupaten Bandung.

TH kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian setelah diduga kuat melakukan aksi penganiayaan berat dan penyekapan terhadap kekasihnya, TR.

"Saya berikan ruang bagi seluruh lapisan warga untuk berpartisipasi aktif mencari Taufik Hidayat. Yang bisa menemukan, menyerahkan, atau memberikan informasi mengenai keberadaan pelaku kepada pihak kepolisian, saya pribadi menyiapkan imbalan sebesar Rp250 juta agar Taufik Hidayat segera mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Dedi dalam akun Instagram pribadinya, Selasa (23/6/2026).

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Dedi Mulyadi Gelar Sayembara Tangkap DPO Taufik Hidayat, Siapkan Uang Rp250 Juta

(Wajah terduga pelaku penyiksaan perempuan atas nama Taufik Hidayat atau TH yang dirilis Polda Jabar. Foto: dok. Humas Polda Jabar)

Menurutnya, langkah ini merupakan komitmen personal dan respons atas tindakan kekerasan ekstrem yang sudah di luar batas kemanusiaan.

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Apalagi, korban mengalami kerusakan fisik yang sangat masif di sekujur tubuh, termasuk luka parah pada bagian mata dan wajah yang membutuhkan penanganan rekonstruksi secara mendalam.

"Seorang perempuan yang dipacari, disekap, dianiaya, dicacatkan kedua matanya hingga tidak bisa melihat lagi, dan bibirnya mungkin digunting. Seluruh tubuhnya melepuh dan rusak. Saya sampai tidak tega melihatnya. Ini adalah peristiwa yang biadab terjadi di Jawa Barat," tuturnya.

Dedi Mulyadi menyiapkan hadiah Rp250 juta bagi warga yang berhasil menemukan atau memberi ninformasi keberadaan DPO penganiayaan sadis di Bandung.

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TAGS   Polda Jawa Barat  Dedi Mulyadi  Dpo  Taufik Hidayat  pelaku penyiksaan 
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