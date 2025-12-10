Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Dedi Mulyadi Hentikan Sementara Izin Perumahan di Jabar, Fokus Konsep Vertikal

Rabu, 10 Desember 2025 – 16:29 WIB
Dedi Mulyadi Hentikan Sementara Izin Perumahan di Jabar, Fokus Konsep Vertikal - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyetop perizinan pembangunan perumahan di Jabar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan pembangunan hunian di Bandung Raya sudah harus menggunakan konsep vertikal.

Kondisi lahan di Bandung Raya yang terus menyusut akibat alih fungsi lahan termasuk pembangunan perumahan yang masif.

"Berikutnya adalah harus mulai mengubah formulasi. Rumahnya harus mulai vertikal kalau di Bandung Raya itu," kata Dedi ditemui di Kota Bandung, Rabu (10/12/2025).

Baca Juga:

Dia melanjutkan penghentian sementara izin pembangunan perumahan berlaku untuk seluruh wilayah di Jawa Barat.

Khususnya di Bandung Raya, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, karena area terbuka hijaunya sudah menyempit.

"Jangan dipaksakan dibangun rumah-rumah di daerah rawa-rawa, di daerah pesawahan," ungkap dia.

Baca Juga:

Dedi menyebut larangan tersebut bagian dari surat edaran yang dikeluarkan tentang larangan melakukan alih fungsi lahan.

Terutama di daerah yang memiliki potensi bencana dan merupakan daerah resapan air.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi hentikan izin perumahan dan dorong hunian vertikal di Bandung Raya untuk cegah alih fungsi lahan serta menjaga ruang terbuka hijau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   izin pembangunan perumahan  gubernur jabar dedi mulyadi  rumah vertikal  Ruang Terbuka Hijau  hunian vertikal 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp