Dedi Mulyadi Ikut Cari Korban yang Tertimbun Longsor di Cisarua KBB, 3 Jenazah Ditemukan

Sabtu, 24 Januari 2026 – 18:02 WIB
Petugas mengevakuasi jenazah korban tertimbun material longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, CISARUA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau lokasi longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (24/1).

Orang nomor satu di Jabar itu terlibat langsung dalam pencarian korban yang tertimbun longsor.

Pantauan reporter JPNN.com di lokasi, bersama petugas gabungan, Dedi menemukan tiga jenazah yang tertimbun longsor sekitar pukul 15.00 WIB.

Petugas gabungan sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban yang tertimbun material longsor.

Butuh waktu hampir satu jam hingga akhirnya jenazah berhasil dievakuasi sekitar pukul 15.50 WIB.

"Evakuasinya mengalami kesulitan karena tanahnya bertumpuk, sehingga potensi orang bisa terendam ke tanah, sehingga harus hati-hati," kata Dedi.

Kemudian, kata dia, posisi jenazah yang terkubur cukup dalam hingga terjepit kayu dan batu, juga menyulitkan proses evakuasi.

Namun dia berharap semua warga yang dilaporkan hilang segera ditemukan.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ikut mengevakuasi jenazah tertimbun material longsor di Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat.

