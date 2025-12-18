Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Dedi Mulyadi Jawab Menteri PKP soal Penghentian Izin Perumahan di Jabar

Kamis, 18 Desember 2025 – 11:04 WIB
Dedi Mulyadi Jawab Menteri PKP soal Penghentian Izin Perumahan di Jabar - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyetop perizinan pembangunan perumahan di Jabar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kebijakan penghentian sementara penerbitan izin pembangunan rumah atau perumahan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi perbincangan.

Teranyar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan mengajak Dedi untuk berdiskusi terkait kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM.

Menanggapi rencana diskusi tersebut, Dedi menegaskan bahwa substansi surat edaran itu sejatinya sudah jelas, yakni penghentian sementara izin hanya berlaku untuk wilayah yang berpotensi menimbulkan bencana.

Baca Juga:

"Kalimatnya, kan, sudah jelas bahwa di situ yang memiliki potensi menimbulkan bencana baik banjir maupun longsor. Kan, kepala daerah, kepala DPMPTSP di setiap kabupaten ada bidang tata ruangnya, dia sudah harus bisa menghitung," kata Dedi di Bandung, dikutip Kamis (18/12/2025).

Menurut Dedi, kebijakan ini bukan diambil secara sepihak.

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah meminta bidang tata ruang untuk berkoordinasi dan melakukan pemetaan secara menyeluruh sebagai bagian dari mitigasi bencana.

Baca Juga:

"Tetapi untuk seluruh rangkaian itu kan kami sudah meminta nih sekarang bidang tata ruang provinsi untuk berkoordinasi dan memetakan. Ini kan tujuannya mitigasi bencana," ucap dia.

Dedi lalu menyontohkan kondisi di wilayah Bekasi dan Karawang yang menurutnya menjadi gambaran nyata dampak buruk pembangunan perumahan tanpa kendali tata ruang.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan penghentian izin perumahan hanya berlaku di wilayah rawan banjir dan longsor sebagai langkah mitigasi bencana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dedi Mulyadi  PKP  Menteri PKP  Menteri PKP Maruarar Sirait  perumahan  Jabar 
BERITA DEDI MULYADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp