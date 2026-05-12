Dedi Mulyadi Kaji Rencana Hapus Pajak Kendaraan Diganti dengan Jalan Berbayar Mirip Tol

jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya tengah mengkaji rencana penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan jalan raya berbayar mirip tol. Pengkajian itu dipastikan rampung pada 2026 ini.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa jalan raya berbayar ini hanya dikhususkan untuk jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang kualitasnya sudah setara tol.

“Menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar ini lagi dikaji. Jadi, pajaknya enggak usah ada, tetapi masuk jalan provinsi berkualitas yang setara dengan tol, bayar,” kata Dedi di Bandung, Jabar, Selasa (12/5).

Dia menilai skema jalan berbayar ini merupakan langkah yang adil, daripada pajak kendaraan yang saat ini digunakan. Hasil dari pembayaran itu pun bisa langsung digunakan untuk memaksimalkan pemantapan jalan, termasuk infrastruktur pendukungnya.

"Menurut saya, itu jauh lebih berkeadilan dibanding pajak kendaraan bermotor, mobil yang dipakai dan yang tidak dipakai bayar pajaknya sama. Ini kajian-kajiannya lagi kami komprehensifkan. Untuk itu. tidak boleh ada kata pesimistis, kami harus selalu optimistis,” ungkapnya.

Pemerintah pusat memastikan saat ini belum mengenakan pajak bagi kendaraan listrik. Sementara itu, kendaraan berbahan bakar minyak diharuskan membayar pajak. Menurut Dedi, langkah jalan berbayar akan membuat adil bagi para pemilik kendaraan.

“Akan tetapi juga ada pemikiran, kalau pengin berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar. Siapa yang pakai jalan provinsi, bayar. Itu, kan, lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak, tetapi tidak pernah jalan," katanya.

Meski demikian, rencana ini masih dalam proses pengkajian. Dedi pun mengaku belum mengetahui lebih jauh akan seperti apa nanti hasil dari kajian tersebut.