Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Dedi Mulyadi Kenang Pertemuan Terakhir dengan Almarhum Dirut Bjb

Jumat, 14 November 2025 – 12:42 WIB
Dedi Mulyadi Kenang Pertemuan Terakhir dengan Almarhum Dirut Bjb - JPNN.COM
Direktur Utama (Dirut) Bank Bjb Yusuf Saadudin. Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bjb) Yusuf Saadudin meninggal dunia pada Jumat (14/11/2025) dini hari.

Yusuf menggantikan Yuddy Renaldi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Almarhum Yusuf resmi diangkat sebagai direktur utama perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST( Bank Bjb), April 2025 lalu.

Baca Juga:

Baru tujuh bulan menjabat, Yusuf meninggal dunia Jumat dini hari tadi di Kota Bandung.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan almarhum pergi meninggalkan legacy kebaikan.

Dua hari lalu, Dedi mengaku bertemu dengan Yusuf di Jakarta dalam sebuah acara.

Baca Juga:

Di sana, almarhum turut membantu menangani permasalahan seorang ibu yang terjerat kasus kredit mobil di Karawang.

"Direktur itu meninggalkan legacy kebaikan. Pada hari Selasa, dia bertemu saya di City Tower, Jakarta. Dia ikut membantu menyelesaikan kasus ibu yang ditahan di Karawang, agar Bjb berpartisipasi menyelesaikan problemnya, dan itu direalisasikan," kata Dedi ditemui di Hotel Pullman, Kota Bandung, Jumat (14/11/2025).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan Dirut Bank Bjb Yusuf Saadudin meninggal dengan legacy kebaikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dirut BJB  Dedi Mulyadi  BJB  Bank BJB 
BERITA DIRUT BJB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp