Dedi Mulyadi Menyodorkan Solusi Cegah Siswa Keracunan MBG, Langsung Direspons Kepala BGN

jpnn.com - BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyodorkan solusi yang menurutnya efektif mencegah terulangnya kasus siswa keracunan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti yang terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Dedi Mulyadi, salah satu cara mencegah siswa keracunan MBG ialah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada di sekolah.

Usulan tersebut disampaikan Dedi dalam rapat evaluasi yang digelar bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (29/9/2025).

“Saya mengusulkan disarankan tadi dan nanti akan dibicarakan dalam bentuk MoU. Sekolah-sekolah yang memiliki siswa sampai 1.000 orang, itu dimungkinkan nanti Pemprov dan Pemda Kabupaten membangun dapurnya di sekolah," kata Dedi setelah rapat.

Dengan lokasi dapur SPPG ada di sekolah, menurutnya pengawasan juga akan lebih mudah serta para orang tua murid bisa ikut andil membantu menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Dengan begitu, menurutnya, banyak pihak bisa terlibat langsung.

"Nanti bisa menggerakkan orang tua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG," ucapnya.

Selain itu, rekrutmen tenaga kerja dari dapur SPPG juga harus menyerap warga lokal. Bahan makanan dan lainnya juga harus mengutamakan produk warga setempat.

"Ini yang menjadi fokus dan yang terakhir adalah rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat serta pasokan, suplai, dan demand seluruh kebutuhan MBG-nya itu terdata di dalam data statistik Bappeda," jelasnya.