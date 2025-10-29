Dedi Mulyadi Sentil Perusahaan Besar: Produksi di Sini, tetapi Kantor Pusatnya di Luar Daerah

jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti perusahaan-perusahaan besar yang hanya menjadikan Jabar sebagai lokasi pabrik dan produksi, sementara kantor pusat justru berada di luar provinsi itu. Menurut Dedi, kondisi tersebut membuat daerah lain lebih diuntungkan karena turut mendapatkan dana bagi hasil, sedangkan Jabar hanya menanggung dampak lingkungan dan sosial akibat aktivitas industri.

“Perusahaan-perusahaan di Jawa Barat ini, kan, kantor pusatnya semua di luar Jawa Barat. Kalau begitu, yang paling nyaman itu yang punya kantor pusat. Enggak usah kena polusi, enggak usah terganggu kebisingan, tetapi bisa dapat dana bagi hasil," kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10).

Mantan anggota DPR itu mengatakan perusahaan yang beroperasi dan berproduksi di Jabar semestinya juga memiliki kantor pusat di provinsi yang sama. Dengan begitu, dana bagi hasil dan pajak yang diperoleh bisa kembali ke masyarakat Jabar.

“Saya ingin kantor pusat itu ada di Jabar, supaya dana bagi hasilnya kembali ke masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung,” terangnya.

Untuk memastikan tanggung jawab sosial perusahaan berjalan adil, Dedi mengaku akan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pabrik di Jabar. Sidak sebelumnya sudah dilakukan di pabrik air minum dalam kemasan Aqua di Kabupaten Subang, Jabar.

“Saya pasti akan tiba-tiba datang ke perusahaan untuk melakukan analisis. Jadi, bukan hanya Aqua, tetapi semua perusahaan di Jawa Barat, baik itu air mineral maupun non-air mineral,” ungkap mantan bupati Purwakarta, itu.

Dia menjelaskan langkah sidak juga dimaksudkan untuk mendorong perusahaan agar berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Sebab, Dedi menilai selama ini banyak perusahaan menikmati fasilitas publik tanpa memberikan timbal balik yang sepadan.

“Perusahaan air ini Pemprov Jabar tidak mungut pajak. Aksesnya langsung ke jalan provinsi, dan pengguna terbesarnya perusahaan tersebut. Itu, kan, tidak adil,” katanya.