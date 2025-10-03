Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dedi Mulyadi Setop Dapur SPPG Penyebab Keracunan MBG

Jumat, 03 Oktober 2025 – 16:50 WIB
Dedi Mulyadi Setop Dapur SPPG Penyebab Keracunan MBG - JPNN.COM
Dedi Mulyadi. Foto: ANTARA/HO-Fraksi Golkar DPR

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan kepada polisi ihwal proses penyelidikan dugaan kasus keracunan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami seribuan siswa di Kabupaten Bandung Barat.

Kasus keracunan tersebut dialami pelajar di dua wilayah di area Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Dedi mengatakan, pihaknya menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan polisi dan forensik.

Baca Juga:

"Biarkan itu didalami oleh aparatur penyidik dan kemudian didalami oleh hasil forensik," kata Dedi di Bandung, Jumat (3/10).

Selain itu, Dedi juga menegaskan akan memberhentikan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi menu MBG diduga penyebab keracunan massal.

Diketahui, ada tiga SPPG di Bandung Barat yang dihentikan sementara buntut keracunan ribuan siswa pada Senin (22/9) dan Rabu (24/9).

Baca Juga:

Ketiganya ialah SPPG di Kampung Cipari, Desa Cijambu, Cipongkor, SPGG di Kampung Pasirsaji, Desa Neglasari, Cipongkor, dan SPPG di Desa Mekarmukti, Cihampelas.

"Kami hentikan SPPG yang membuat keracunan," ucapnya. (mcr27/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memberhentikan operasional dapur SPPG penyebab keracunan MBG yang dialami seribuan siswa di KBB.

Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mbg  makan bergizi gratis  KDM  Kang Dedi Mulyadi 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp