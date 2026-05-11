JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dedi Mulyadi Sudah Berandai-andai Pawai Persib di Luar Bandung, Ini Alasannya

Senin, 11 Mei 2026 – 16:00 WIB
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ditemui di Kantor Bank Indonesia Jawa Barat, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (11/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah menyiapkan beberapa tempat yang bisa dipakai untuk pawai jika Persib Bandung berhasil meraih gelar juara BRI Super League 2025/2026.

Dalam perayaan juara dua tahun berturut-turut, Gedung Sate dipakai sebagai titik akhir konvoi Persib juara. Namun, saat ini kondisinya Gedung Sate sedang direvitalisasi dan ditutup untuk umum.

Meski begitu, Dedi memastikan Gedung Sate bisa tetap dipakai untuk konvoi.

"Di mana saja (lokasi konvoi) Gubernur Jawa Barat terbuka. (Di Gedung Sate) Bisa, nanti kami manfaatkan space," kata Dedi ditemui di Bank Indonesia Jabar, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (11/5/2026).

Selain Gedung Sate, Dedi juga membuka ruang konvoi bisa dilaksanakan di luar kota Bandung, tetapi harapannya perayaan tetap dipusatkan di Bandung.

"Pasti penginnya di Bandung, kan namanya Persib Bandung. Masa Bandung, perayaannya di luar Bandung," ujarnya.

"Tapi kalau pun di luar (Kota Bandung), nggak masalah, suporternya kan tersebar di seluruh wilayah (Jawa Barat)," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

