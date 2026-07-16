Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Sosial

Dedi Mulyadi Tagih Tunggakan DBH Rp1,2 Triliun

Kamis, 16 Juli 2026 – 20:00 WIB
Dedi Mulyadi Tagih Tunggakan DBH Rp1,2 Triliun - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunggu pemerintah pusat segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH), yang hingga kini belum seluruhnya diterima Pemprov Jabar.

Padahal, tunggakan DBH 2023-2024 senilai Rp1,2 triliun menjadi salah satu penopang untuk mengurangi tekanan defisit APBD Jabar yang mencapai Rp5,9 triliun.

Dedi mengatakan, Pemprov Jabar terus memantau proses pencairan DBH dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga:

Namun, menurutnya yang menjadi perhatian bukan hanya soal pencairan, melainkan juga apakah dana yang ditransfer telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

"Hari ini kami sedang melakukan pemantauan. Kalau cair, cair saja. Tetapi persoalannya apakah sesuai dengan Permenkeu yang dicairkannya. Yang menjadi masalah adalah apakah Dana Bagi Hasil tahun 2023 dan 2024 dibayarkan atau tidak," kata Dedi di Bandung, Kamis (16/7/2026).

Menurut Dedi, berdasarkan PMK, pemerintah pusat masih memiliki kewajiban membayar tunggakan DBH tahun 2023 dan 2024 kepada Jawa Barat sebesar Rp1,2 triliun.

Baca Juga:

Sementara itu, pembayaran DBH untuk tahun 2025 dan 2026 hingga kini juga belum memiliki kepastian.

Dia mengatakan, kepastian pencairan DBH sangat penting karena dana tersebut telah menjadi bagian dari asumsi pendapatan dalam penyusunan APBD Jawa Barat.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi masih menunggu pemerintah pusat segera mencairkan DBH sebesar Rp1,2 triliun yang hingga kini belum cair.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dedi Mulyadi  dana bagi hasil  Pemprov Jabar  APBD Jabar 
BERITA DEDI MULYADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp