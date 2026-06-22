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JPNN.com - Nasional - Sosial

Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Pengobatan Korban Penyiksaan Pacar di Bandung

Senin, 22 Juni 2026 – 20:44 WIB
Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Pengobatan Korban Penyiksaan Pacar di Bandung - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjenguk YTR, perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang disekap dan dianiaya oleh kekasihnya, di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).

YTR saat ini masih menjalani perawatan intensif setelah mengalami luka berat serius akibat dugaan penganiayaan yang hampir tiga tahun dilakukan pria berinisial TH.

Saat menjenguk, Dedi mengaku tidak kuat melihat kondisi korban yang disebutnya memprihatinkan.

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Komunikasi sempat dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar.

"Kondisinya makin membaik. Walaupun jujur saya, lihatnya pun enggak berani, enggak tega. Ibu DokSis (Siska) yang komunikasi, saya dengerin," kata Dedi saat ditemui seusai menjenguk di RS Hasan Sadikin Bandung, Senin (22/6/2026).

Lebih lanjut, Dedi memastikan biaya seluruh pengobatan korban ditanggung pemerintah. Pihak keluarga tidak akan dibebankan pembiayaan, agar bisa fokus pemulihan korban.

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Pun dengan keluarga oleh Dedi diberikan bekal selama merawat YTR.

"Kalau urusan penyelesaian pengobatan, kan tanggung jawabnya dokternya. Tadi kan ngomong biaya, seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai," ucapnya.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, memastikan biaya seluruh pengobatan perempuan korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, ditanggung pemerintah.

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TAGS   Dedi Mulyadi  penyekapan  penganiayaan  korban penyiksaan 
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