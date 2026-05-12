Dedi Mulyadi Tertibkan Puluhan Bangunan di Jalan Eyckman Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Puluhan bangunan yang terletak di pinggir taman Jalan Eyckman, Kota Bandung, dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Satpol PP.

Rencananya, para pedagang di kawasan tersebut bakal direlokasi setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Dedi mengatakan, pembongkaran sejumlah bangunan di kawasan tersebut dilakukan guna mengembalikan fungsi taman dan trotoar di Jalan Eyckman. Sebelumnya, bangunan tersebut dibangun oleh pedagang yang berjualan di kawasan tersebut.

"Jadi kami mengembalikan fungsi seluruh area sesuai fungsinya. Trotoar sesuai fungsinya, taman sesuai fungsinya yang hampir 35 tahun saya tadi tanya, dibangun tapi tidak difungsikan. Termasuk ini keluhan dari Poltekes (di kawasan Jalan Eyckman), mereka tertutup tidak bisa keluar," kata Dedi di lokasi, Selasa (12/5/2026).

Saat pembongkaran, Satpol PP menurunkan sebuah ekskavator untuk membongkar bangunan-bangunan tersebut. Bahkan, ditemukan mobil box yang menyimpan minuman keras terparkir di kawasan jalan tersebut.

"50-an (bangunan). Kemudian di sini minuman keras tadi hampir satu boks mobil ditemukan, mereka biasa mabok di sini," ujarnya.

Dedi menuturkan, pihaknya memberikan kompensasi kepada para pedagang yang dibongkar bangunannya. Dia juga mengaku akan berkoordinasi dengan Pemda Bandung untuk relokasi para pedagang di kawasan tersebut

"Nanti kita carikan solusi, yang penting mereka pulang ke rumah bekel makan sebulan cukup itu dulu. Nanti kita diskusi apa yang dilakukan bagaimana Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ini kelihatan bersih rapih dan indah tapi masyarakat ekonominya berjalan," jelasnya.