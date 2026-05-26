Dedi Mulyadi Ungkap Kejahatan Berkedok Pocong, Warga Diminta Waspada

Selasa, 26 Mei 2026 – 17:31 WIB
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti fenomena 'pocong' di sejumlah daerah yang mulai meresahkan masyarakat.

Fenomena tersebut bukan lagi sekadar prank, melainkan sudah bergeser menjadi berbagai modus tindak kriminalitas.

Dedi mengatakan penindakan tegas dilakukan oleh aparat di kawasan wisata Lembang dan Kota Bandung, terhadap oknum hantu 'jadi-jadian' yang mengganggu arus lalu lintas.

Di sisi lain, dia juga menerima laporan adanya oknum berkostum serupa yang nekat mengetuk pintu rumah warga dengan motif kejahatan di malam hari.

Dia menyebut di Lembang dan Bandung, Satpol PP sudah melakukan operasi karena pocong-pocong itu sering meminta-minta kepada pengendara mobil di siang hari,.

"Ini meresahkan warga, mengganggu kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas. Di sejumlah tempat ada pocong yang mencuri kambing, mengetuk rumah, modusnya pencurian atau perampokan, bahkan ada yang iseng," kata Dedi, Selasa (26/5/2026).

Dedi pun meminta aparatur kewilayahan hingga tingkat desa untuk menghidupkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) untuk mengantisipasi meluasnya gangguan ketertiban oknum berkostum pocong.

Para warga bisa memaksimalkan grup komunikasi di aplikasi perpesanan maupun alarm tradisional seperti kentongan untuk memberi peringatan, jika terdapat hal yang mencurigakan di lingkungan pemukiman.

Dedi Mulyadi menyoroti fenomena pocong di Jabar yang meresahkan, diduga jadi modus kriminal. Ia minta siskamling diaktifkan dan warga tetap waspada.

