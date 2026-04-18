Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Dedi Mulyadi Usul Bangun Underpass di Pasteur, Solusi Mengatasi Macet

Sabtu, 18 April 2026 – 14:14 WIB
Polisi mengatur arus lalu lintas di tengah kemacetan di simpang Pasteur, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan pembangunan underpass di jalan keluar tol Pasteur di Jalan dr Djundjunan.

Langkah itu dilakukan untuk menekan kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut.

"Kan lagi dalam kajian dan saya berkeinginan itu dibuat. Kan keluar Pasteur apalagi Jumat, Sabtu, dan Minggu, itu selalu menimbulkan antrean panjang kendaraan," kata Dedi di Bandung, Sabtu (18/4/2026).

Baca Juga:

Menurutnya, kendaraan yang keluar dari Tol Pasteur langsung bertemu dengan traffic light sehingga menyebabkan kemacetan.

Oleh karena itu, diperlukan solusi kongkret untuk mengatasi kemacetan.

"Solusinya salah satunya adalah underpass. Jadi jalur dari samping (Jalan Surya Sumantri) lewat bawah saja, jadi ini (kendaraan dari gerbang keluar tol Pasteur) bisa terus lurus," ucapnya.

Baca Juga:

Dedi Mulyadi berharap kajian tersebut bisa selesai dan terpenuhi persyaratannya.

Apabila disetujui, maka pembangunan rencananya bisa dimulai pada 2027.

Dedi Mulyadi usulkan underpass di Tol Pasteur untuk mengatasi kemacetan di pintu masuk Kota Bandung itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dedi Mulyadi  Pasteur  Tol Pasteur  Bandung  Jawa Barat 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp