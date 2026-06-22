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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dedi Mulyadi Yakin Pelaku Penyiksaan Sadis Perempuan di Bandung Segera Tertangkap

Senin, 22 Juni 2026 – 18:26 WIB
Dedi Mulyadi Yakin Pelaku Penyiksaan Sadis Perempuan di Bandung Segera Tertangkap - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat ditemui seusai menjenguk korban penyekapan di RS Hasan Sadikin Bandung, Senin (22/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, percaya kinerja kepolisian dalam menangani kasus penyekapan dan penganiayaan sadis perempuan berinisial YTR asal Kabupaten Bandung.

Dedi mengatakan, kasus penyiksaan perempuan ini sudah menjadi atensi pihak kepolisian.

Ia yakin pelaku yang diketahui berinisial TH itu sebentar lagi akan ditangkap.

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Adapun personel Polda Jabar sampai hari ini masih memburu terduga pelaku penganiayaan. Pelaku dikabarkan kabur saat hendak digerebek oleh petugas.

"Kami sudah komunikasi dengan jajaran Polda. Saya yakin tidak akan lama lagi pelakunya tertangkap," kata Dedi di RS Hasan Sadikin Bandung, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, ia menyerahkan seluruh proses hukum pelaku penyiksaan kepada polisi. 

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"Saya yakin Pak Kapolda dan seluruh timnya tidak akan lama lagi pelakunya bisa ditangkap," tegasnya.

Di sisi lain, Dedi mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan menanggung biaya seluruh pengobatan korban yang saat ini dirawat di RSHS Bandung. 

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meyakini pelaku penganiayaan sadis perempuan di Bandung sebentar lagi tertangkap.

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TAGS   Kasus penyekapan  Bandung  pelaku penganiayaan  kasus penganiayaan  gubernur jabar dedi mulyadi 
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