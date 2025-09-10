Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Dedikasi Aryono Miranat di Sektor Ganda Putra Dapat Apresiasi

Rabu, 10 September 2025 – 22:37 WIB
Dedikasi Aryono Miranat di Sektor Ganda Putra Dapat Apresiasi - JPNN.COM
Aryono Miranat menerima pengharagaan pembina terbaik versi Candra Wijaya International Badminton Center, Rabu (10/9) di DYSCW, Jelupang, Tangerang Selatan. Foto: Dokumentasi CWIBC

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Aryono Miranat mendapatkan penghargaan sebagai pembina terbaik versi Candra Wijaya International Badminton Center.

Pelatih berjuluk Naga Air itu mendapatkan apresiasi tinggi setelah konsisten menghadirkan pemain spesialis ganda terbaik di tanah Air.

Aryono sendiri merasa terhormat mendapatkan penghargaan tersebut.

Baca Juga:

Pelatih kelahiran 27 April 1964 itu termotivasi dengan gelar yang diberikan untuk bisa terus melahirkan dan mengasah bakat pebulu tangkis khususnya spesialis ganda di Indonesia.

“Penghargaan ini memberikan motivasi bagi saya untuk berkontribusi lebih maksimal kepada olahraga bulu tangkis, khususnya di nomor ganda,” ungkap pelatih asal Bandung itu.

Tidak berlebihan jika pria berusia 61 tahun tersebut mendapatkan predikat pembina terbaik versi Candra Wijaya International Badminton Center.

Baca Juga:

Aryono lama melatih di Pelatnas Cipayung dan banyak mengasah bakat-bakat ganda putra terbaik Tanah Air, seperti Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, hingga Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Setelah tidak berkiprah di Pelatnas kini peraih medali perak SEA Games 1989 bersama Minarti Timur tersebut menjadi pelatih di klub PB Djarum.

Aryono Miranat mendapat penghargaan sebagai pembina terbaik versi Candra Wijaya International Badminton Center, Rabu (10/9)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   aryono miranat  Ganda Putra  Candra Wijaya  Pelatnas Cipayung 
BERITA ARYONO MIRANAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp