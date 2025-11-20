Close Banner Apps JPNN.com
Dedikasi di Industri Film, Baim Wong Raih Penghargaan LEPRID

Kamis, 20 November 2025 – 19:29 WIB
Baim Wong menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (LEPRID). Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Aktor, sutradara, sekaligus produser film, Baim Wong kembali menuai perhatian publik setelah pernyataannya mengenai proses kreatif beredar luas dan menuai pujian di media sosial.

Dalam berbagai kesibukan, dia menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang aktor, tetapi juga kreator yang memegang teguh standar kualitas tinggi dalam setiap karya yang ia hasilkan.

Produser sekaligus sutradara yang sukses melalui film horor Lembayung dan Sukma itu menegaskan bahwa setiap proyek yang digarap harus mencapai kualitas maksimal tanpa kompromi.

“Dari sumber terpercaya, awalnya saya pikir penghargaan ini hanya bercandaan atau mungkin ada kesalahan, tetapi ternyata memang benar penghargaan ini untuk saya.Memang benar setiap kali saya bekerja, saya selalu fokus. Saya ingin semuanya sempurna,” kata Baim Wong dalam keterangan resmi.

Pria berusia 44 tahun itu menjelaskan, baginya film bukan sekadar hiburan, tetapi sebuah karya seni yang harus melalui proses yang panjang dan penuh detail.

Baim Wong pun sangat menolak hasil yang setengah-setengah.

“Setiap pekerjaan yang saya lakukan, saya tidak pernah ingin asal-asalan. Harus bagus. Dari sutradara, penata artistik, produser, sampai aktor, semuanya sangat detail. Penyutradaraan dan penulisan bekerja luar biasa kerasnya,” jelasnya.

Baim Wong lantas membeberkan bahwa dirinya terlibat penuh dari awal hingga akhir dalam proses produksi.

Baim Wong  Film Baim Wong  Baim Wong sutradara  Karier Baim Wong 
