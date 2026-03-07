Close Banner Apps JPNN.com
Deep Purple Batal Konser di Jakarta Bulan Depan

Sabtu, 07 Maret 2026 – 16:16 WIB
Deep Purple. Foto: Instagram/rajawaliindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Band rock legendaris asal Inggris, Deep Purple, mengumumkan pembatalan jadwal konser di Jakarta pada 18 April 2026 mendatang.

Pengumuman tersebut diungkapkan melalui akun resmi Deep Purple di Instagram pada Jumat (6/3).

“Dengan berat hati kami informasikan bahwa Deep Purple batal tampil dalam konser di Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta. Karena adanya kendala di luar kendali pihak band, pertunjukan Deep Purple yang dijadwalkan pada 18 April 2026 tidak dapat dilaksanakan,” ungkap Deep Purple.

Grup musik yang berdiri sejak 1967 itu mengaku sedih harus membatalkan rencana konser di Jakarta.

Dengan tegas, Deep Purple menyampaikan bahwa pihak band sejatinya tidak ingin mengecewakan para penggemar.

"Deep Purple tidak pernah ingin mengecewakan para penggemar, sehingga kabar ini membawa kesedihan dan kekecewaan yang mendalam bagi kami semua,” lanjut pemilik album Stormbringer itu.

Meski konser batal, Deep Purple memastikan bahwa promotor telah menyiapkan proses pengembalian dana atau refund bagi pembeli tiket.

Adapun konser Deep Purple di Jakarta dipromotori oleh Rajawali Indonesia.

