JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Defisit 2,92 persen di APBN 2025 Dinilai Tidak Ganggu Investor

Minggu, 11 Januari 2026 – 11:00 WIB
Defisit 2,92 persen di APBN 2025 Dinilai Tidak Ganggu Investor - JPNN.COM
Ilustrasi uang Rupiah. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak berdampak negatif terhadap kepercayaan investor.

Menurut Airlangga Hartarto, posisi defisit tersebut masih tergolong aman karena berada di bawah batas maksimal 3 persen yang ditetapkan undang-undang.

"Tentu enggak ada masalah. Kan tahun kemarin udah ditutup dan defisitnya masih aman. Masih di bawah 3 persen," ujar Airlangga dikutip Minggu (11/1).

Berdasarkan data realisasi sementara per 31 Desember 2025, defisit APBN tercatat mencapai Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari PDB.

Angka ini melebar dibandingkan target awal APBN 2025 sebesar 2,53 persen maupun proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, dan mendekati ambang batas defisit 3 persen.

Menanggapi pelebaran defisit tersebut, Airlangga menilai kondisi itu masih wajar karena capaian penerimaan negara yang relatif tinggi.

"Ya kan tentu kami lihat juga penerimaan kami kan mendekati 91,7 persen. Jadi itu wajar saja. Yang paling penting kami kejar pertumbuhan. Nah pertumbuhan kan kaitannya direct terhadap employment, penciptaan lapangan kerja. Jadi itu yang kita dorong," jelasnya.

Dia juga optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 akan menjadi yang tertinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.

Menteri Ekonomi Airlangga Hartarto menilai realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen terhadap PDB tidak berdampak negatif terhadap investor

