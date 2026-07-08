Defisit Semester I 2026 0,76 Persen dari PDB, Menkeu Purbaya Sentil Pengamat

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyentil pengamat di sela rapat bersama DPR terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I tahun 2026.

Purbaya menjawab kekhawatiran para pengamat mengenai potensi melebarnya defisit anggaran pada tahun 2026.

Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Purbaya memaparkan kondisi fiskal saat ini berada pada posisi yang sangat aman.

Hingga akhir semester I tahun 2026, realisasi defisit APBN tercatat hanya sebesar Rp196,5 triliun.

Angka tersebut setara dengan 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang diklaim masih jauh di bawah ambang batas yang dikhawatirkan banyak pihak.

Purbaya menyoroti kepanikan para pengamat saat data defisit awal dipublikasikan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, banyak pihak yang salah dalam melakukan proyeksi tahunan, karena hanya didasarkan pada data jangka pendek yang tidak akurat secara logika.

"Jadi, kalau kami lihat dulu waktu kami publish angka pertama keluarnya itu 0,9. Semua pengamat panik dan di mereka bilang kalau dikali 4 jadi 3,6," kata Purbaya, Selasa (7/7).