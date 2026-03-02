Dehidrasi saat Puasa Bikin Rambut Kering, Ellips Hadirkan Solusi Hair Mist

jpnn.com - Studi kesehatan kulit dan rambut dalam Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology menyebutkan kondisi dehidrasi saat berpuasa dapat menurunkan kelembapan alami batang rambut.

Hal tersebut menyebabkan rambut lebih mudah terasa kering, lepek, dan kehilangan kilau alaminya di tengah keterbatasan waktu perawatan diri.

Menjawab kebutuhan tersebut, Ellips menghadirkan inovasi Ellips Hair Mist - Mist Me Up untuk membantu menjaga kesegaran rambut secara praktis.

Produk ini dirancang khusus untuk memberikan solusi cepat bagi perempuan aktif, termasuk para hijaber, yang membutuhkan perawatan rambut instan di sela-sela jadwal ibadah yang padat.

Inovasi terbaru ini dilengkapi dengan Fragrance Booster Formula yang memberikan ketahanan wangi sepanjang hari.

Keunggulan ini menjadi nilai tambah bagi pengguna hijab yang sering kali menghadapi masalah aroma kurang sedap pada rambut akibat kelembapan berlebih saat beraktivitas seharian.

Brand Manager Ellips Pamella Yuvita mengungkapkan Ramadan menjadi momentum di mana individu tetap menjalani aktivitas yang sangat panjang.

“Selama Ramadan, kita sebagai individu tetap menjalani aktivitas yang padat, bahkan sering kali lebih panjang dari hari biasa. Kami melihat kebutuhan akan produk yang tidak hanya memberikan kesegaran instan, tetapi juga membantu menjaga kesehatan rambut secara praktis,” kata Pamella, dikutip Senin (2/3).