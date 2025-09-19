Dejavu Menyakitkan, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Pasang Badan

jpnn.com - Persib Bandung harus puas bermain imbang saat menjamu Lion City Sailors dalam laga perdana AFC Champions League Two (ACL 2).

Gol Persib dicetak Saddil Ramdani pada menit 47'. Namun, The Protectors—julukan Lion City Sailors—membuat gol penyama kedudukan melalui tandukan Lennart Thy (90+2’).

Dejavu Menyakitkan

Maung Bandung kembali kebobolan pada menit-menit akhir, masalah yang sudah berulang dari musim lalu.

Ketika menjamu Lion City pada Oktober 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Persib juga hanya bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dahulu.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui timnya belum sepenuhnya siap menghadapi intensitas dan disiplin permainan di level Asia.

"Liga Champions Asia ini level yang berbeda. Mereka tidak memberikan waktu, tidak memberikan ruang. Berbeda dengan liga kami, yang di 15-20 menit terakhir biasanya banyak ruang," kata Hodak, dikutip Jumat (19/9/2025).

Masalah Persib Bandung

Menurut pelatih asal Kroasia itu, rapatnya pertahanan kedua tim membuat pertandingan berlangsung ketat. Namun, Persib lengah di 10 menit terakhir.

"Mungkin di 10 menit terakhir kami kurang rapat. Kami turun terlalu dalam, dan saat membiarkan bola masuk ke kotak penalti, itu memberi peluang lawan mencetak gol," ujarnya.