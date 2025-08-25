Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kalbar

Dekan Fahutan Untan Melepas Tim Survei ke Areal Hutan PT Mayawana Persada

Senin, 25 Agustus 2025 – 16:30 WIB
Dekan Fahutan Untan Melepas Tim Survei ke Areal Hutan PT Mayawana Persada - JPNN.COM
Pelepasan Tim Survei Fahutan Untan ke hutan PT Mayawana Persada. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - PONTIANAK - Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Kehutanan Dr.Ir. Farah Diba, S.Hut, M.Si secara resmi melepas tim survei yang akan melakukan penelitian di hutan wilayah kerja PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

Upacara pelepasan tersebut berlangsung di Kampus Fakultas Kehutanan (Fahutan) Untan, Pontianak, Senin (25/8).

Survei yang dilakukan tim Fahutan Untan itu meliputi tiga topik, yaitu HCV (High Carbon Value), HCS (High Carbon Stock), dan Monev Orang Utan. 

Baca Juga:

Pelepasan tim survei itu, selain dihadiri jajaran Fahutan Untan, juga hadir Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar Murlan Dameria Pane, S.Hut,M.Si.

Dalam kesempatan itu, Murlan menyambut baik program yang dilakukan atas kerja sama PT Mayawan Persada dengan Fahutan Untan tersebut.

“Kami perlu tahu sebaran orang utan yang bermukim di areal konservasi PT Mayawana Persada. Karena orang utan sebagai isu seksi di dunia perlu mendapat perhatian semua,” kata Murlan Dameria Pane dalam keterangan yang dikutip, Senin (25/8).

Baca Juga:

Menurut Murlan, melalui program kerja sama PT Mayawana Persada dengan Fahutan Untan ini akan terekam juga penghuni hutan selain orang utan.

“Kami sangat berharap dari data yang didapat nanti, bisa disusun strategi perlindungan dan pelestarian orang utan dan flola fauna lain yang hidup di alam hutan Kalbar,” ungkapnya.

Dekan Fakultas Kehutanan Untan Farah Diba melepas tim survei yang akan melakukan penelitian di hutan wilayah kerja PT Mayawana Persada.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT Mayawana Persada  Fakultas Kehutanan  Untan  tim survei  fahutan untan  Mayawana Persada 
BERITA PT MAYAWANA PERSADA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp