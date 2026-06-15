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JPNN.com - Politik

Dekati Gen Z, PDIP Surabaya Kenalkan Banteng Kalcer di Bulan Bung Karno  

Senin, 15 Juni 2026 – 12:12 WIB
Dekati Gen Z, PDIP Surabaya Kenalkan Banteng Kalcer di Bulan Bung Karno   - JPNN.COM
Peluncuran Banteng Kalcer menjadi cara baru PDIP Surabaya mendekati Gen Z. Program ini hadir lewat aktivitas kreatif, sosial, dan olahraga di Bulan Bung Karno. Foto: source for JPNN

jpnn.com - Pendekatan baru terhadap generasi muda alias Gen Z dihadirkan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Bertepatan dengan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno, pengurus partai berlambangkan kepala banteng itu resmi meluncurkan program Banteng Kalcer, Minggu (14/6).

Peresmian ditandai dengan penyematan kaos Banteng Kalcer kepada perwakilan generasi muda yang hadir dalam kegiatan tersebut.

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Momentum peluncuran berlangsung di sela-sela kegiatan Gowes Kelana Bung Karno yang diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai kalangan.

Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji mengatakan semangat Bung Karno harus terus diwariskan kepada generasi muda Surabaya.

Menurutnya, Bung Karno bukan hanya Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga sosok yang lahir dan tumbuh sebagai Arek Surabaya.

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“Banteng Kalcer ini bagian dari upaya agar PDI Perjuangan tetap eksis di Kota Surabaya, tetap bergotong royong dan terus hadir di tengah masyarakat,” kata Armuji, Senin (15/6).

Cak Ji, sapaan lekatnya, menegaskan, kekuatan partai tidak hanya dibangun melalui struktur organisasi, tetapi juga melalui kerja nyata yang dirasakan masyarakat.

Peluncuran Banteng Kalcer menjadi cara baru PDIP Surabaya mendekati Gen Z. Program ini hadir lewat aktivitas kreatif, sosial, dan olahraga di Bulan Bung Karno

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TAGS   PDIP  Banteng Kalcer  Surabaya  Gen Z  Bulan Bung Karno  Armuji 
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