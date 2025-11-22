Close Banner Apps JPNN.com
Deklarasikan Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, 8 Parpol Minta Ambang Batas Parlemen Satu Persen

Sabtu, 22 November 2025 – 21:06 WIB
Deklarasikan Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, 8 Parpol Minta Ambang Batas Parlemen Satu Persen
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bersama Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah dan Waketum PPP Andi Eurya Wijaya pada acara deklarasi Sekretariat Bersama (SEKBER) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 86, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2025). Foto: Soource for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang berisi delapan partai politik nonparlemen resmi dideklarasikan.

Selain membentuk kepengurusan Sekretariat Bersama (SEKBER), GKSR memutuskan sejumlah langkah dan konsep perjuangan dalam menyelamatkan suara rakyat. Salah satunya, yakni memperjuangkan Praliamentary Threshold (PT) 1 persen.

GKSR terdiri dari delapan parpol nonparlemen, yakni Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.

Hadir dalam deklarasi, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Sekjen Perindo Ferry Kurnia  Rizkiansyah, Waketum PPP Andi Eurya Wijaya, Sekjen PKN Sri Mulyono, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Ketum PBB Gugum Ridho Putra, Presiden Partau Buruh Said Iqbal dan Sekjen Berkarya Irmanjaya Thaher.

Deklarasi GKSR dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Hanura Ahmad Muqowwan di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 86, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2025).

“Kami pimpinan Parpol PPP, Perindo, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, PKN, dan Berkarya, sepakat berjuang bersama dalam penguatan demokrasi, Pemilu dan penghormatan suara rakyat, mendekkarasijan terbentuknya GKSR," kata Muqowwam.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menambahkan, sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.

"Kami sebelumnya membentuk SEKBER GKSR yang digagas sejak pertemuan tanggal 22 Agustus 2025 di Partai Perindo, 25 September 2025 di Partai Hanura, dan 30 Oktober 2025 di Partai Bulan Bintang," ujar Said.

Sebanyak delapan partai politik nonparlemen mendekarasikan pendirian Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR).

