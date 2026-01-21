Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Dekorasi Natal Ramah Lingkungan: DIY Hiasan Gantung dari Kayu

Rabu, 21 Januari 2026 – 11:19 WIB
Dekorasi Natal Ramah Lingkungan: DIY Hiasan Gantung dari Kayu - JPNN.COM
Foto: Sumber/Mataram Paint

jpnn.com, JAKARTA - Di balik kemeriahan Natal muncul persoalan lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Jutaan ornamen plastik sekali pakai berakhir sebagai sampah setiap tahunnya, mencemari lingkungan dan membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. 

Dekorasi Natal kini perlu bergeser ke arah yang lebih berkelanjutan, di mana kreativitas bertemu dengan kepedulian lingkungan.

Ornamen snowman dari potongan kayu bekas dapat dijadikan ide untuk merayakan Natal dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Berbeda dengan dekorasi plastik yang rapuh dan mudah rusak, ornamen kayu menawarkan keunikan dan jangka waktu pemakaian yang lebih lama. 

Baca Juga:

Setiap kepingan kayu memiliki tekstur dan pola alami yang berbeda, membuat setiap ornamen menjadi karya seni yang istimewa.

Bahan Baku yang Mudah Didapat

Membuat ornamen snowman dari kayu tidak memerlukan bahan yang sulit atau mahal. Anda bisa memanfaatkan berbagai sumber kayu bekas di sekitar, seperti ranting pohon yang sudah kering, pallet bekas yang tidak terpakai, atau membeli potongan kayu siap pakai di toko kerajinan.

Baca Juga:

Memanfaatkan kayu bekas bukan hanya menghemat biaya, tetapi juga memberikan kehidupan baru pada material yang mungkin sudah tidak terpakai.

Persiapan Alat dan Bahan

Di balik kemeriahan Natal muncul persoalan lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Jutaan ornamen plastik sekali pakai berakhir sebagai sampah setiap tahunnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lingkungan  dekorasi  ornamen kayu  Natal 
BERITA LINGKUNGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp