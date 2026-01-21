Dekorasi Natal Ramah Lingkungan: DIY Hiasan Gantung dari Kayu

jpnn.com, JAKARTA - Di balik kemeriahan Natal muncul persoalan lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Jutaan ornamen plastik sekali pakai berakhir sebagai sampah setiap tahunnya, mencemari lingkungan dan membutuhkan ratusan tahun untuk terurai.

Dekorasi Natal kini perlu bergeser ke arah yang lebih berkelanjutan, di mana kreativitas bertemu dengan kepedulian lingkungan.

Ornamen snowman dari potongan kayu bekas dapat dijadikan ide untuk merayakan Natal dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Berbeda dengan dekorasi plastik yang rapuh dan mudah rusak, ornamen kayu menawarkan keunikan dan jangka waktu pemakaian yang lebih lama.

Setiap kepingan kayu memiliki tekstur dan pola alami yang berbeda, membuat setiap ornamen menjadi karya seni yang istimewa.

Bahan Baku yang Mudah Didapat

Membuat ornamen snowman dari kayu tidak memerlukan bahan yang sulit atau mahal. Anda bisa memanfaatkan berbagai sumber kayu bekas di sekitar, seperti ranting pohon yang sudah kering, pallet bekas yang tidak terpakai, atau membeli potongan kayu siap pakai di toko kerajinan.

Memanfaatkan kayu bekas bukan hanya menghemat biaya, tetapi juga memberikan kehidupan baru pada material yang mungkin sudah tidak terpakai.

Persiapan Alat dan Bahan