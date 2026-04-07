Delapan Laga Penentuan: Persib Bandung di Atas Angin, Persija Jakarta Terdesak

Selasa, 07 April 2026 – 14:49 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta kian tertinggal dalam perburuan gelar, sementara Persib Bandung justru makin mantap di puncak klasemen BRI Super League 2025/2026.

Selepas 26 pertandingan, Persija baru mengoleksi 52 poin dan tertahan di posisi ketiga.

Selisih sembilan angka dari Persib menjadi jarak yang tidak mudah dikejar dalam waktu singkat.

Dengan delapan laga tersisa, peluang Persija sebenarnya belum sepenuhnya tertutup. Namun, situasinya tidak sederhana.

Selain wajib menyapu bersih kemenangan, Macan Kemayoran juga bergantung pada hasil buruk yang harus dialami Persib.

Melihat performa dan peta lawan yang akan dihadapi, kemungkinan tersebut cukup kecil.

Persib dinilai memiliki jalur yang lebih ringan meski tetap ada beberapa pertandingan yang berpotensi menyulitkan.

Di tengah dominasi Persib, Borneo FC justru tampil sebagai pesaing paling dekat.