Delapan Mahasiswa Indonesia-Tiongkok Jadi Duta Persahabatan 'Jejak Cheng Ho'

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak delapan mahasiswa dari Indonesia dan Tiongkok dikukuhkan sebagai "Duta Persahabatan" dalam rangkaian kegiatan budaya "Pelayaran Cheng Ho: Sang Duta Persahabatan Dunia" di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, baru-baru ini.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antargenerasi muda kedua negara melalui kerja sama pendidikan dan pertukaran budaya.

Acara diselenggarakan oleh Kantor Informasi Pemerintah Provinsi Yunnan bersama Kantor Urusan Luar Negeri Pemerintah Provinsi Yunnan dan dihadiri hampir 200 dosen serta mahasiswa.

Dalam kesempatan yang sama, Kunming City College dan Universitas Al Azhar Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang mencakup penguatan kerja sama pendidikan bahasa Mandarin, pertukaran mahasiswa, dan kolaborasi kebudayaan.

Wakil Direktur Kantor Peradaban Spiritual Komite Partai Provinsi Yunnan, Wen Liao, mengatakan program Duta Persahabatan merupakan kelanjutan dari nilai-nilai yang diwariskan Laksamana Cheng Ho sejak pelayarannya ke Nusantara lebih dari 600 tahun lalu.

"Kami berharap para pemuda yang terpilih dapat terus menjalin komunikasi, saling belajar, serta meneruskan nilai-nilai perdamaian dan persahabatan yang diwariskan Laksamana Cheng Ho," ujar Wen Liao, dalam keterangannya, Jumat (3/6).

Wakil Sekretaris Komite Partai sekaligus Wakil Rektor Kunming City College, Yu Zhuqing, mengatakan program tersebut diharapkan menjadi ruang bagi mahasiswa Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat persahabatan sekaligus meningkatkan saling pengertian melalui pertukaran budaya.

Sementara itu, Wakil Rektor II Universitas Al Azhar Indonesia, Yusup Hidayat, menilai sosok Cheng Ho telah lama menjadi simbol perdamaian dan persahabatan di Indonesia.