Delapan Tim Siap Tempur di Piala Presiden 2026, Siapa Mampu Hentikan Port FC?

jpnn.com - Piala Presiden 2026 siap kembali bergulir. Turnamen pramusim itu bakal menghadirkan persaingan delapan klub, termasuk tiga tim undangan dari luar negeri.

Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 dengan dua venue, yakni Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Sebanyak lima wakil Indonesia dipastikan ambil bagian, yaitu Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Arema FC, dan PSMS Medan.

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Persaingan juga diramaikan oleh tiga klub luar negeri, yakni Port FC dari Thailand, DPMM FC asal Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers yang mewakili Singapura.

Panitia membagi delapan peserta ke dalam dua grup yang masing-masing dihuni empat tim.

Grup A akan memainkan seluruh pertandingan di Bandung, yang dihuni oleh Persib Bandung, Arema FC, Tampines Rovers, dan DPMM FC.

Sementara itu, Grup B berlangsung di Surabaya dengan mempertemukan tuan rumah Persebaya Surabaya, Port FC, Persija Jakarta, serta PSMS Medan.

Port FC menjadi salah satu tim yang menyita perhatian. Klub asal Bangkok itu berstatus juara bertahan setelah sukses mengangkat trofi pada edisi 2025.