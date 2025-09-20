Delegasi 20 Negara Belajar Inovasi Budidaya Bawang Merah di Indonesia

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 80 orang delegasi internasional dari 20 negara mengunjungi Rumah Bawang, sebuah learning farm yang diinisiasi PT East West Seed Indonesia (EWINDO) yang berlokasi di Cimaung, Bandung-Jawa Barat, dalam rangkaian acara International Symposium on Edible Alliums IX, yang digelar IPB University bersama International Society for Horticultural Science (ISHS).

Peserta mancanegara di antaranya berasal dari Jepang, Korea Selatan, Prancis, Amerika Serikat, Norwegia, Belanda, India, Filipina dan Italia datang ke Rumah Bawang untuk mendapatkan pengalaman secara langsung bagaimana EWINDO memfasilitasi knowledge transfer komprehensif kepada petani tentang budidaya bawang merah dari biji (True Shallot Seed/ TSS).

Melalui pengembangan varietas unggul, EWINDO memperkenalkan metode budidaya bawang merah dari biji, bukan umbi bibit.

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan TSS mampu meningkatkan produktivitas rata-rata hingga lebih dari 25 ton/ha, dengan kualitas hasil yang lebih seragam dan lebih tahan penyakit.

“Inovasi ini memberikan hasil sangat signifikan. Petani tidak hanya memperoleh panen lebih tinggi, tetapi juga lebih stabil. Dari sisi distribusi, benih dalam bentuk biji lebih mudah didistribusikan, disimpan dan dapat menjangkau wilayah yang selama ini sulit diakses oleh pasokan umbi,” ujar Managing Director EWINDO, Glenn Pardede.

Bagi petani kecil, inovasi ini berdampak besar pada kesejahteraan keluarga mereka.

Penggunaan TSS bisa meningkatkan keuntungan petani terutama karena biaya pembelian umbi bibit yang relatif mahal dapat ditekan.

Rumah Bawang EWINDO di Cimaung menjadi panggung utama untuk memperlihatkan praktik langsung budidaya TSS kepada delegasi internasional.