Delegasi 21 Negara Siap Ramaikan Pertemuan Akbar bertema Ibadah Murni di Tangerang

jpnn.com, TANGERANG - Tangerang tengah bersiap menjadi pusat perhatian internasional berkat penyelenggaraan sebuah pertemuan besar bertema “Ibadah Murni” yang akan digelar pada dua akhir pekan di Desember 2025.

Acara berskala global ini diperkirakan menghadirkan delegasi dari 21 negara sekaligus memberikan suntikan ekonomi hingga Rp440 miliar bagi wilayah Jakarta–Tangerang.

Kota satelit yang berkembang pesat ini kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah event internasional.

Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD dipilih karena mampu menampung puluhan ribu pengunjung dan menyediakan fasilitas yang nyaman bagi para peserta dari berbagai belahan dunia.

Pertemuan internasional ini menjadi kelanjutan tradisi panjang Saksi-Saksi Yehuwa menggelar acara berskala besar di Indonesia, setelah Bandung pada 1963 dan Sentul pada 2017.

Pengunjung akan menikmati beragam sesi, mulai dari ceramah, video, hingga wawancara pengalaman nyata.

“Dalam dunia yang penuh tantangan, ibadah yang murni adalah sesuatu yang bisa selalu kita andalkan seraya kita menantikan masa depan,” ujar Ario Sulistiono, Juru Bicara Nasional Saksi-Saksi Yehuwa.

Digelar pada 12–14 Desember dan 26–28 Desember 2025, acara ini dipastikan akan memberi warna baru bagi akhir tahun di wilayah BSD.