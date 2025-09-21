Delegasi Indonesia Jadwalkan 200 Pertemuan selama di New York

jpnn.com, NEW YORK CITY - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani akan turut ambil bagian dalam 200 pertemuan bilateral dan sesi pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat dalam pengarahan media di PTRI New York, Amerika Serikat, Sabtu.

“Pak Menko Pangan, kemudian menteri BPKM/Hilirisasi, Menteri HAM, dan Menteri Kesehatan. Jadi para menteri punya kegiatan yang juga sangat padat selama di New York ini dan juga berbicara di berbagai event di mana tidak hanya kita host, tapi juga co-hosting bersama pihak-pihak lainnya,” kata Tri.

Tri menjelaskan bahwa Indonesia menerima sekitar 258 tawaran pertemuan bilateral selama sesi Pekan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung pada 22-27 September.

Namun, setelah mengkurasi dengan menimbang sejumlah hal seperti prioritas dan lokasi pertemuan, maka Kementerian Luar Negeri memilih untuk menjalankan sekitar 200 pertemuan saja.

“Yang kami identifikasi tadi sore, tidak mungkin semua kita hadiri. Jadi so far hampir 200-an yang kita hadiri dari berbagai negara,” ucapnya.

Sekitar 200 pertemuan tersebut dari sejumlah agenda utama PBB seperti debat umum dan acara sampingan, pertemuan bilateral yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan jajaran pendampingnya di Kementerian Luar Negeri, hingga sejumlah agenda yang diinisasi oleh pemerintah Indonesia.

Aspek yang dibahas juga beragam, mulai dari bisnis, ekonomi, pengungsian, masalah hukum perang, masalah nuklir, lingkungan hidup, kesehatan, dan beragam topik lainnya.