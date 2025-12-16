Delegasi Indonesia Memukau Panggung Global Leadership Summit 2025 di Bangkok

jpnn.com, JAKARTA - Delegasi Indonesia baru saja kembali pada Senin (15/12) malam pukul 23:00 WIB setelah mengikuti pergelaran Forum Global Leadership Summit (GLS) 2025 di Bangkok, Thailand pada 14 Desember 2025.

Delegasi Indonesia berhasil membawa pulang Piala dan Medali -- Award Global Innovation and Technology Leadership -- dan mendapat apresiasi internasional atas kontribusi signifikan negara dalam isu-isu global, terutama terkait Sustainable Development Goals (SDGs) dan stabilitas geopolitik kawasan.

Global Leadership Summit adalah sebuah program Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang berfokus pada pembahasan transformational Leadership, Leadership in Crisis, Ethical & Values-Based Leadership dan Leading in Uncertainty & Al Era.

Ketua Delegasi Indonesia Brigjen TNI (Mar) Sandy Muchjidin Latief, S.IP, yang meraih Award of Achievment pada event tersebut menegaskan persiapan delegasi Indonesia dalam menghadapi forum kepemimpinan global ini sangat matang dan terstruktur.

“Kami datang dengan kesiapan yang sangat mapan. Poin-poin pesan kami mengenai kontribusi Indonesia terhadap Sustainable Development Goals disajikan dengan data dan pencapaian yang nyata,” ujar Brigjen Sandy Muchjidin Latief di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menurut Sandy Muchjidin Latief, Indonesia memainkan peran yang sangat baik dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan SDGs.

“Kami menyoroti kemajuan signifikan dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Ini adalah bukti komitmen kami terhadap Agenda 2030,” katanya.

Brigjen Sandy juga memberikan pandangan Indonesia yang konstruktif terkait stabilitas geopolitik kawasan, menekankan pentingnya dialog, kerja sama, dan sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian regional.