Delegasi Indonesia Terpilih Pimpin HSC WCO, Tanda Kepercayaan Dunia Terhadap Bea Cukai

jpnn.com, BRUSSEL - Organisasi Kepabeanan Dunia atau World Customs Organization (WCO) telah menyelenggarakan pertemuan Harmonized System Committee (HSC) ke-76 di Brussels, Belgia pada 15–26 September 2025.

Dalam forum yang membahas berbagai agenda terkait klasifikasi barang tersebut, turut dilakukan pemilihan Chairperson HSC untuk periode berikutnya, dan menempatkan delegasi Indonesia untuk memimpin HSC selama dua sesi mendatang.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan keikutsertaan Indonesia dalam forum ini mencerminkan posisi strategis Bea Cukai di dunia internasional.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Chairperson HSC menandakan kepercayaan komunitas pabean internasional terhadap profesionalisme dan kapabilitas Bea Cukai. Ini bukan hanya kehormatan, tapi juga tanggung jawab besar untuk menjaga integritas sistem klasifikasi barang dunia,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (28/10).

Harmonized System Committee (HSC) merupakan salah satu komite utama di bawah WCO yang memiliki peran sentral dalam pengembangan dan interpretasi harmonized system (HS) atau sistem pengklasifikasian barang yang menjadi acuan perdagangan internasional.

Komite ini membahas amandemen HS, memberikan panduan interpretasi melalui explanatory notes dan classification opinions, serta merumuskan rekomendasi untuk memastikan keseragaman penerapan HS di seluruh dunia.

Dengan kata lain, keputusan yang dihasilkan HSC menjadi dasar kebijakan fiskal dan non-fiskal bagi seluruh administrasi kepabeanan dunia.

Pertemuan HSC ke-76 turut dihadiri delegasi dari 72 negara anggota, 1 Customs and Economic Union, serta beberapa pengamat dari anggota WCO seperti Hong Kong, Makau, dan International Chamber of Commerce (ICC).