JPNN.com - Daerah

Deli Indonesia Menyalurkan Bantuan Alat Tulis ke 14 Sekolah di Pulau Komodo

Kamis, 18 September 2025 – 23:24 WIB
Penyaluran bantuan Deli Indonesia ke beberapa sekolah di Pulau Komodo. Foto: deli

jpnn.com, JAKARTA - Pulau Komodo dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi di balik keindahannya masih terdapat tantangan besar dalam sektor pendidikan.

Keterbatasan transportasi, infrastruktur, hingga fasilitas sekolah yang ada.

Atas dasar itu, Deli Indonesia memilih Pulau Komodo sebagai lokasi penyaluran program CSR dengan tujuan memperluas jangkauan manfaat hingga ke daerah terpencil.

Sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung pendidikan anak Indonesia, Deli Indonesia menyalurkan bantuan alat tulis kepada 14 sekolah di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyaluran menjangkau kurang lebih 6.000 paket donasi dengan total nilai mencapai Rp 1,2 miliar yang disalurkan langsung kepada siswa-siswi di wilayah tersebut.

“Pendidikan adalah fondasi penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Kami percaya bahwa setiap anak, di mana pun mereka berada, berhak mendapatkan dukungan untuk belajar dengan baik."

"Melalui program CSR ini, kami ingin memastikan bahwa semangat belajar anak-anak di Pulau Komodo tetap terjaga, meskipun mereka berada jauh dari pusat kota,” ujar Brand Manager Deli Indonesia Ronny Rachmadani dalam keterangannya, Kamis (18/9).

Kegiatan penyaluran bantuan dilaksanakan sepanjang September 2025 secara bertahap.

